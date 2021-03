Crisi Politica a Marano, Fanelli lancia sfida al PD: “Dimettiamoci tutti” (Di martedì 23 marzo 2021) Crisi Politica per il sindaco Visconti a Marano di Napoli. La consigliera d’opposizione Stefania Fanelli (Sinistra Italiana) lancia una sfida a PD locale e agli altri membri del consiglio comunale: “Dimettiamoci tutti”. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 23 marzo 2021)per il sindaco Visconti adi Napoli. La consigliera d’opposizione Stefania(Sinistra Italiana)unaa PD locale e agli altri membri del consiglio comunale: “”. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

