Crescono i pazienti critici a Bergamo Covid | allerta al «Papa Giovanni»

(Di martedì 23 marzo 2021) Sono 769 i ricoveratinegli ospedali bergamaschi, altri 19 in un giorno. Si è a quota 87 posti letto occupati nelle Terapie intensive e 44sono ricoverati all’ospedaledi, che ha fissato un limite: 52 posti in Rianimazione, non oltre, altrimenti l’attività va in crisi.

Una buona notizia, purtroppo accompagnata dal fatto che ci sono ogg i 90 (+7)con Covid ... Calano leggermente i ricoverati in terapia intensiva che sono 390 ( - 6) oggi madecisamente ...Mentre calano iricoverati in terapia intensiva, che sono 390, sei in meno di ieri,quelli negli altri reparti Covid, 3.702, 137 in più. La provincia con più contagi è ...Firenze, 22 marzo 2021 - Sono 1140 i nuovi casi di coronavirus in Toscana lunedì 22 marzo. I nuovi contagi sono emersi su 13.459 test di cui 11.722 tamponi molecolari e 1.737 test rapidi. Il tasso dei ...Al Moscati c'erano 78 ricoverati tra i 28 delle malattie infettivi, 26 della pneumologia, 18 della rianimazione e 6 della sub intensiva. In tutto 38 posti occupati che si sommano ai 381 dei reparti de ...