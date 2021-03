Credit Agricole, sinergie per 130 milioni da integrazione con Creval (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Sarebbero pari a 130 milioni di euro le sinergie totali derivanti dall’integrazione del Credito Valtellinese in Credit Agricole Italia, secondo quanto si legge nel documento d’offerta approvato dalla Consob relativo all’OPA su Creval in partenza il 30 marzo. Secondo la controllata italiana dell’istituto francese, il gruppo integrato può “rafforzare il proprio posizionamento di banca di prossimità, punto di riferimento per privati e imprese, attenta alla valorizzazione delle persone e alla sostenibilità del modello di business”. In particolare, Credit Agricole Italia ha formulato un’ipotesi preliminare sulle possibili sinergie da ricavo, indicate in 36 milioni (pre-tasse), per realizzare ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Sarebbero pari a 130di euro letotali derivanti dall’delo Valtellinese inItalia, secondo quanto si legge nel documento d’offerta approvato dalla Consob relativo all’OPA suin partenza il 30 marzo. Secondo la controllata italiana dell’istituto francese, il gruppo integrato può “rafforzare il proprio posizionamento di banca di prossimità, punto di riferimento per privati e imprese, attenta alla valorizzazione delle persone e alla sostenibilità del modello di business”. In particolare,Italia ha formulato un’ipotesi preliminare sulle possibilida ricavo, indicate in 36(pre-tasse), per realizzare ...

