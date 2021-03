Covid, variante nigeriana rilevata in Sicilia: regione per regione, ecco la situazione (Di martedì 23 marzo 2021) L'Iss continua a monitorare le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: inglese, brasiliana e sudafricana. Nel Sud Italia rilevata la variante nigeriana. Entro la fine di giugno "i due terzi di coloro che vogliono vaccinarsi avranno ricevuto almeno la prima dose", assicura il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 marzo 2021) L'Iss continua a monitorare le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: inglese, brasiliana e sudafricana. Nel Sud Italiala. Entro la fine di giugno "i due terzi di coloro che vogliono vaccinarsi avranno ricevuto almeno la prima dose", assicura il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

