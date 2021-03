Covid, ultime notizie. Germania, Merkel: “La situazione Covid peggiora, lockdown fino al 18 aprile” (Di martedì 23 marzo 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (23 marzo 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – In Italia sono più di 7,8 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino qui i dati in tempo reale e due milioni quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 23 marzo, sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ? Covid, ultime notizie: LA DIRETTA Ore 07.00 – Germania, Merkel: “La situazione Covid peggiora, ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021), ledi oggi (23 marzo 2021) in Italia e nel mondoOGGI – In Italia sono più di 7,8 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino qui i dati in tempo reale e due milioni quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose. Di seguito tutte ledi oggi, martedì 23 marzo, sul-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale. ?: LA DIRETTA Ore 07.00 –: “La, ...

