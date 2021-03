Covid, ultime news di oggi. Il bollettino: 18.765 nuovi casi e 551 decessi. DIRETTA (Di martedì 23 marzo 2021) Mai così tanti morti in un giorno dal 19 gennaio. Sono 335.189 i tamponi analizzati nelle ultime 24 ore: il tasso di positività scende al 5,6%. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari (+379) e in terapia intensiva (+36). Draghi incontra a Palazzo Chigi il ministro della Salute e i membri del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Viene distribuito oggi un milione di dosi Pfizer: 214 i centri vaccinali interessati Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 marzo 2021) Mai così tanti morti in un giorno dal 19 gennaio. Sono 335.189 i tamponi analizzati nelle24 ore: il tasso di positività scende al 5,6%. Crescono i ricoveri nei reparti ordinari (+379) e in terapia intensiva (+36). Draghi incontra a Palazzo Chigi il ministro della Salute e i membri del Cts Franco Locatelli e Silvio Brusaferro. Viene distribuitoun milione di dosi Pfizer: 214 i centri vaccinali interessati

