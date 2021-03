**Covid: tweet su profilo Sputnik, 'Putin vaccinato'** (Di martedì 23 marzo 2021) Mosca, 23 mar. (Adnkronos) - Il Presidente russo Vladimir Putin è stato vaccinato contro il covid. A renderlo noto è un tweet del profilo ufficiale dedicato a Sputnik V, lasciando così pochi dubbi sul tipo di vaccino usato per immunizzare il Presidente. Il tweet è accompagnato da una foto di Putin con le braccia alzate e le dita a V in segno di vittoria. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Mosca, 23 mar. (Adnkronos) - Il Presidente russo Vladimirè statocontro il covid. A renderlo noto è undelufficiale dedicato aV, lasciando così pochi dubbi sul tipo di vaccino usato per immunizzare il Presidente. Ilè accompagnato da una foto dicon le braccia alzate e le dita a V in segno di vittoria.

