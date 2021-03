**Covid: superate 8 mln di dosi somministrate in Italia, 2,5 mln vaccinati con due dosi** (Di martedì 23 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: superate 8 mln di dosi somministrate in Italia, 2,5 mln vaccinati con due dosi**... - tusciatimes : Vaccino anti-Covid, D’Amato: “Oggi superate le 20mila somministrazioni” - orizzontescuola : Vaccino Covid, superate le 700mila dosi somministrate a docenti e Ata. I dati regione per regione. IN AGGIORNAMENTO - Centralmente : Vaccinazioni Covid, in Abruzzo superate le 175.000 iniezioni... - GiorgioStatello : RT @sole24ore: Il #vaccino anti #covid in Italia: sono 2.380.018 le persone vaccinate (2 dosi), a un passo la soglia del 4% della popolazi… -