"Covid sta rallentando, ma se non vacciniamo presto può ripartire" (Di martedì 23 marzo 2021) Il cuore della questione, dice il dottore Enrico Coscioni, “non è il tipo di vaccini che fai, ma quanti ne fai. Se non si arriva a vaccinare almeno il 70% della popolazione, non avremo mai l’immunità di gregge”. E quindi, sottolinea il presidente dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, “più lentamente procede la campagna vaccinale, più aumenta il rischio di non bloccare la catena del contagio, più il virus circola e si potrebbe arrivare al paradosso di aver vaccinato buona parte della popolazione che però potrebbe poi infettarsi con una variante resistente ai vaccini autorizzati fino a quel momento”. Primario dell’ospedale di Salerno, componente della Cabina di regia e consulente per la Sanità del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Coscioni ammette “un po’ di amarezza per non essere riusciti a vaccinare gli over 80 prima dell’arrivo terza ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Il cuore della questione, dice il dottore Enrico Coscioni, “non è il tipo di vaccini che fai, ma quanti ne fai. Se non si arriva a vaccinare almeno il 70% della popolazione, non avremo mai l’immunità di gregge”. E quindi, sottolinea il presidente dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, “più lentamente procede la campagna vaccinale, più aumenta il rischio di non bloccare la catena del contagio, più il virus circola e si potrebbe arrivare al paradosso di aver vaccinato buona parte della popolazione che però potrebbe poi infettarsi con una variante resistente ai vaccini autorizzati fino a quel momento”. Primario dell’ospedale di Salerno, componente della Cabina di regia e consulente per la Sanità del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, Coscioni ammette “un po’ di amarezza per non essere riusciti a vaccinare gli over 80 prima dell’arrivo terza ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini covid, Sileri: “È grave quanto sta accadendo in Lombardia. Serve un’unica piattaforma nazionale in tempi ra… - fanpage : Vaccinazioni prenotabili e per fasce d'età. Mentre la Lombardia arranca, la strategia del Lazio si sta dimostrando… - borghi_claudio : @Corss80 @Ferdi__Romano @PagellaPolitica Amico, non sono le contee, qui si sta discutendo dei provvedimenti annunci… - AdolfoTasinato : MAI VACCINARE DURANTE EPIDEMIA! Dicono alcuni esperti. Parte vaccinazione in UK e spunta la variante inglese! Solo… - Carlothefirst : RT @giovannibrenteg: Oggi in UK 36 morti Covid, in Italia 386. Si potrebbe pensare che dipende dai vaccini, ma poi vedi Spagna 21, Germania… -