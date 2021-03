Covid: sospese le registrazioni delle telenovelas in Brasile (Di martedì 23 marzo 2021) Rede Globo, il principale canale televisivo del Brasile, ha annunciato la sospensione della registrazione delle sue famose soap opera in seguito all'aggravarsi della pandemia di coronavirus. "A causa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 23 marzo 2021) Rede Globo, il principale canale televisivo del, ha annunciato la sospensione della registrazionesue famose soap opera in seguito all'aggravarsi della pandemia di coronavirus. "A causa ...

Advertising

lorepregliasco : Il Covid si trasmette per aerosol (particelle sospese nell'aria), enormemente più che per il contatto con superfici… - giornaleradiofm : Covid: sospese le registrazioni delle telenovelas in Brasile: (ANSA) - RIO DE JANEIRO, 23 MAR - Rede Globo, il prin… - cribart : Covid: sospese le registrazioni delle telenovelas in Brasile - MicheleAnnibale : RT @Simona_Manzini: @mante 23/03/2021 ore 11:00 ASL Romagna: sospese le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid per le persone con fragi… - Simona_Manzini : @Ansa_ER 23/03/2021 ASL Romagna: sospese le prenotazioni delle vaccinazioni anti-Covid per le persone con fragilità… -