Covid, Sasso: “Dire che le scuole sono sicure è il modo migliore per evitare che vengano messe in sicurezza” (Di martedì 23 marzo 2021) "Affermare che le scuole sono sicure è il modo migliore per evitare che le stesse vengano messe realmente in sicurezza. Per un anno qualcuno ci ha detto che le nostre scuole erano sicure, ragion per cui ha pensato bene di combattere il Covid a parole o spendendo quasi mezzo miliardo di euro in banchi, ed oggi la comunità scolastica ne subisce gli effetti". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) "Affermare che leè ilperche le stesserealmente inzza. Per un anno qualcuno ci ha detto che le nostreerano, ragion per cui ha pensato bene di combattere ila parole o spendendo quasi mezzo miliardo di euro in banchi, ed oggi la comunità scolastica ne subisce gli effetti". Lo ha detto il sottosegretario all'Istruzione Rossano. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Sasso: “Dire che le scuole sono sicure è il modo migliore per evitare che vengano messe in sicurezza” - Trmtv : Covid, Rossano Sasso (Sottosegretario Istruzione): “Troppi disabili senza didattica in presenza” - ariannasteiner5 : Covid, Sasso: 'Mondo della scuola ha pagato tributo pesantissimo alla pandemia - Orizzonte Scuola Notizie… - domenicosabell1 : ... il covid-19.. ... è imperdonabile.. ... lancia il sasso e nasconde la mano.. - orizzontescuola : Covid, Sasso: “No a tamponi obbligatori. Speriamo di poter ripartire presto in presenza almeno per infanzia e prima… -