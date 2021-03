Covid Sardegna, oggi 159 contagi e 2 morti: bollettino 23 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) Sono 159 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna, secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Registrati inoltre altri 2 morti. Nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si segnala che sono stati 8.510 i test in più eseguiti, con un tasso di positività dell’1,8%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 172 (-13), 24 (+2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.971 e 259 quelle in più guarite. Dei 43.577 casi positivi complessivamente accertati, 10.846 (+49) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.897 (+16) nel Sud Sardegna, 3.588 (+16) a Oristano, 8.547 (+34) a Nuoro, 13.699 (+44) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Sono 159 i nuovida coronavirus in, secondo ildi, 23. Registrati inoltre altri 2. Nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, si segnala che sono stati 8.510 i test in più eseguiti, con un tasso di positività dell’1,8%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 172 (-13), 24 (+2) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.971 e 259 quelle in più guarite. Dei 43.577 casi positivi complessivamente accertati, 10.846 (+49) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.897 (+16) nel Sud, 3.588 (+16) a Oristano, 8.547 (+34) a Nuoro, 13.699 (+44) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

