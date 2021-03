Covid, Ryanair: “Sui nostri voli non verrà richiesto il passaporto vaccinale” (Di martedì 23 marzo 2021) Ryanair si prepara all’estate e ha deciso di non prendere in considerazione eventuali decisioni Ue sul passaporto vaccinale. In merito si è espresso il direttore commerciale della compagnia Jason Mc Guinness cpoiché Ryanair non è d'accordo con “limiti che possono ostacolare la circolazione di persone in Europa”.In estate dieci nuove rotte da Bari-BrindisiLe parole di Mc Guinness arrivano dalla conferenza stampa di presentazione delle dieci nuove rotte per l'estate dagli scali pugliesi di Bari e Brindisi. Salgono a 4 gli aeromobili basati in Puglia (uno aggiuntivo a Bari per un investimento pari a 100 milioni di dollari), che garantiranno 120 posti di lavoro con 61 rotte in totale. Per l'estate saranno attivate 8 nuove voli da Bari per Alghero, Alicante, Ibiza, Leopoli, Marsiglia, Muenster, Paphos e ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 marzo 2021)si prepara all’estate e ha deciso di non prendere in considerazione eventuali decisioni Ue sul. In merito si è espresso il direttore commerciale della compagnia Jason Mc Guinness cpoichénon è d'accordo con “limiti che possono ostacolare la circolazione di persone in Europa”.In estate dieci nuove rotte da Bari-BrindisiLe parole di Mc Guinness arrivano dalla conferenza stampa di presentazione delle dieci nuove rotte per l'estate dagli scali pugliesi di Bari e Brindisi. Salgono a 4 gli aeromobili basati in Puglia (uno aggiuntivo a Bari per un investimento pari a 100 milioni di dollari), che garantiranno 120 posti di lavoro con 61 rotte in totale. Per l'estate saranno attivate 8 nuoveda Bari per Alghero, Alicante, Ibiza, Leopoli, Marsiglia, Muenster, Paphos e ...

