Covid, Ryanair annuncia: “Non chiederemo il passaporto vaccinale” (Di martedì 23 marzo 2021) Il direttore commerciale di Ryanair ha annunciato che la sua compagnia non richiederà il passaporto vaccinale Covid per viaggiare L’Ue si prepara all’estate e alla graduale riapertura agli spostamenti tra Paesi membri. Come già annunciato a più riprese, è in studio un passaporto vaccinale per tutti i cittadini che si sono regolarmente sottoposti alla somministrazione L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Il direttore commerciale dihato che la sua compagnia non richiederà ilper viaggiare L’Ue si prepara all’estate e alla graduale riapertura agli spostamenti tra Paesi membri. Come giàto a più riprese, è in studio unper tutti i cittadini che si sono regolarmente sottoposti alla somministrazione L'articolo proviene da Inews.it.

