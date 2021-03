Covid, quando finirà? Le possibili date della ripartenza (Di martedì 23 marzo 2021) quando finirà il Covid? E’ questa la domanda da più di un milione di dollari alla quale tutti vorremmo saper rispondere. Dopo oltre un anno di restrizioni, tra lockdown alternati ed Italia a colori, una bella fetta della popolazione (se non tutta) ha raggiunto la soglia massima di sopportazione. quando sarà dunque possibile tornare – se non proprio alla normalità – quantomeno a qualcosa che ci somigli di più rispetto alla situazione che stiamo attualmente vivendo? Bisognerà aspettare che il Covid uccida meno, diventando paragonabile all’influenza stagionale, passando cioè dagli undici decessi su mille infetti, a uno”. Partendo dal fatto che, per una serie di incognite e varianti, è piuttosto complicato raggiungere l’immunità di gregge, diventa imprescindibile l’accelerazione ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021)il? E’ questa la domanda da più di un milione di dollari alla quale tutti vorremmo saper rispondere. Dopo oltre un anno di restrizioni, tra lockdown alternati ed Italia a colori, una bella fettapopolazione (se non tutta) ha raggiunto la soglia massima di sopportazione.sarà dunque possibile tornare – se non proprio alla normalità – quantomeno a qualcosa che ci somigli di più rispetto alla situazione che stiamo attualmente vivendo? Bisognerà aspettare che iluccida meno, diventando paragonabile all’influenza stagionale, passando cioè dagli undici decessi su mille infetti, a uno”. Partendo dal fatto che, per una serie di incognite e varianti, è piuttosto complicato raggiungere l’immunità di gregge, diventa imprescindibile l’accelerazione ...

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - lorepregliasco : Vi ricordate quando prendevamo in giro inglesi e americani sul COVID? C'è il rischio concreto che a breve loro sar… - sechesi : Sei mesi di campionato e ancora si urla “protocollo carta straccia” ad ogni intervento delle Asl per casi Covid, qu… - arquer12 : RT @revneD88: Quando ancora si poteva dire la verità.E ora sembra che tutti si siano dimenticati del fatto che da decenni l'industria farma… - relaxintherain : @Ilaria79086646 Gli screen che ho hanno un botto di mi piace, qualcuno glieli avrà pur messi eh. Detto ciò la mia n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid quando Il Waterfront ha tirato una linea netta tra Politica e doppiezza ... la necessità di rispettare le disposizioni anti - Covid ed evitare gli assembramenti, parola che ... Quando ha capito di non avere per le mani niente di niente ha ritirato fuori una visione, ché di ...

Fabio Grosso nuovo tecnico del Frosinone: "Serve dare una scossa" ... a tempo indeterminato e fino a quando il Frosinone non riuscirà ad uscire dal campo in un modo ... Poi la squadra è stata decimata dal Covid e non si è più ripresa. Oggi i giallazzurri sono lontani dal ...

Il Covid quando finirà? Con i vaccini può diventare come l’influenza |Milena Gabanelli Corriere della Sera Covid Pasqua 2021: dagli spostamenti alle seconde case, cosa si può fare Il 27 marzo scade il divieto di spostamento tra le regioni ma la misura resterà in vigore di fatto fino al 6 aprile ...

Covid, Gb vieta vacanze all’estero: maxi-multe a chi parte Vacanze all'estero vietate agli inglesi dalla prossima settimana, si potrà lasciare il Paese solo per "giustificato motivo". Chiunque venga sorpreso a infrangere le regole riceverà una multa da 5.000 ...

... la necessità di rispettare le disposizioni anti -ed evitare gli assembramenti, parola che ...ha capito di non avere per le mani niente di niente ha ritirato fuori una visione, ché di ...... a tempo indeterminato e fino ail Frosinone non riuscirà ad uscire dal campo in un modo ... Poi la squadra è stata decimata dale non si è più ripresa. Oggi i giallazzurri sono lontani dal ...Il 27 marzo scade il divieto di spostamento tra le regioni ma la misura resterà in vigore di fatto fino al 6 aprile ...Vacanze all'estero vietate agli inglesi dalla prossima settimana, si potrà lasciare il Paese solo per "giustificato motivo". Chiunque venga sorpreso a infrangere le regole riceverà una multa da 5.000 ...