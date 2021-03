Covid, prevenzione anche dopo il vaccino: ecco le misure da rispettare (Di martedì 23 marzo 2021) anche i soggetti che ricevono il vaccino anti-Covid devono continuare a rispettare le misure di sicurezza: non è ancora noto se la somministrazione del siero sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e della sua trasmissione. Credit: Omar Marques/Getty ImagesChi sperava nel ritorno a una vita normale dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid si deve ricredere. Almeno fino a quando le varianti più pericolose del virus continueranno a circolare, occorrerà continuare a rispettare le principali misure di prevenzione per evitare la reinfezione, anche se asintomatica, e scongiurare il rischio di diffondere ulteriormente il ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 marzo 2021)i soggetti che ricevono ilanti-devono continuare aledi sicurezza: non è ancora noto se la somministrazione del siero sia efficacenelladell’acquisizione dell’infezione e della sua trasmissione. Credit: Omar Marques/Getty ImagesChi sperava nel ritorno a una vita normalela somministrazione delanti-si deve ricredere. Almeno fino a quando le varianti più pericolose del virus continueranno a circolare, occorrerà continuare ale principalidiper evitare la reinfezione,se asintomatica, e scongiurare il rischio di diffondere ulteriormente il ...

Advertising

TgLa7 : ??Ema su #AstraZeneca: 'Mentre continua l'indagine, l'Ema rimane attualmente dell'opinione che i benefici del vaccin… - Agenzia_Ansa : Primo caso in Italia di variante inglese in un gatto in Piemonte. 'Gli animali d'affezione - dice il responsabile d… - fattoquotidiano : Speranza: “Il Covid non ha fatto sparire le altre patologie, è necessario investire nella sanità pubblica e nella p… - MarghareteTrevi : RT @lanuovaBQ: ++ #COVID, IL SUCCESSO DELLA #VITAMINA CHE NON E' UNA #VITAMINA ++ La #vitaminaD è una sorta di #ORMONE, la cui assunzione… - PAOLND : @bonanniandrea1 @RoccoTodero A scuola si prendono influenze, tonsilliti, raffreddori, salmonelle, tutte malattie ba… -