Covid, posti letto quasi esauriti negli ospedali del Casertano

Tempo di lettura: 2 minuti

posti letto Covid quasi esauriti negli ospedali del Casertano, che si trova ad affrontare la fase acuta della terza ondata, anche se la situazione, fanno sapere dall'Asl di Caserta, resta stabile e il trend non sembra in peggioramento. C'è dunque un continuo "ricambio" di pazienti negli ospedali, che non sta creando situazioni di eccessiva saturazione come durante la seconda ondata. Al Covid Hospital di Maddaloni, dove sono presenti in totale 85 posti letto tra intensiva, sub-intensiva e pazienti Covid meno gravi, sono un'ottantina i posti letto occupati, con la sub-intensiva piena e ...

Covid, posti letto quasi esauriti negli ospedali del Casertano Posti letto Covid quasi esauriti negli ospedali del Casertano, che si trova ad affrontare la fase acuta della terza ondata, anche se la situazione, fanno sapere dall’Asl di Caserta, resta stabile e il ...

