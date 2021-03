Covid, Orlando: “Proroga delle misure fino all’11 aprile? Valutazioni in corso” (Di martedì 23 marzo 2021) "Non ci sono ancora notizie definitive. È una valutazione in corso". Lo afferma il ministro del Lavoro Andrea Orlando a proposito della ipotesi di una 'mini-Proroga' della stretta anti contagio dal 6 all'11 aprile, durante la registrazione di 'Porta a Porta' che andrà in onda su Rai 1. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) "Non ci sono ancora notizie definitive. È una valutazione in". Lo afferma il ministro del Lavoro Andreaa proposito della ipotesi di una 'mini-' della stretta anti contagio dal 6 all'11, durante la registrazione di 'Porta a Porta' che andrà in onda su Rai 1. L'articolo .

