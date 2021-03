Covid: Oms Europa, '82 mln persone in 46 Paesi hanno avuto prima dose vaccino' (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Un numero: 8,8%. E' "la percentuale di persone in 46 Paesi della regione europea dell'Oms che ha ricevuto la prima dose di un vaccino anti-Covid fino ad oggi". A diffondere via Twitter il dato del 'Vaccine Programme Monitor' è stato Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, che in un tweet evidenzia: "Sono 82 milioni di persone". La strada verso alti tassi di copertura è ancora molto lunga. E, aggiunge Kluge, "mentre sempre più persone vengono vaccinate e continuiamo a lottare per #VaccinEquity", per un equo accesso ai vaccini "ovunque, le misure di base sociali e sanitarie rimangono il fondamento della risposta" contro Covid-19. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Un numero: 8,8%. E' "la percentuale diin 46della regione europea dell'Oms che ha ricevuto ladi unanti-fino ad oggi". A diffondere via Twitter il dato del 'Vaccine Programme Monitor' è stato Hans Kluge, direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l', che in un tweet evidenzia: "Sono 82 milioni di". La strada verso alti tassi di copertura è ancora molto lunga. E, aggiunge Kluge, "mentre sempre piùvengono vaccinate e continuiamo a lottare per #VaccinEquity", per un equo accesso ai vaccini "ovunque, le misure di base sociali e sanitarie rimangono il fondamento della risposta" contro-19. ...

