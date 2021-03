Covid: nuove speranze in arrivo da studi sugli anticorpi monoclonali (Di martedì 23 marzo 2021) La casa farmaceutica svizzera Roche ha emesso oggi, 23 marzo 2021, un comunicato stampa in cui dichiara che gli studi clinici condotti sul cocktail di anticorpi monoclonali anti-Covid sviluppato in collaborazione con la società biotecnologica statunitense Regeneron hanno dato risultati promettenti. La combinazione degli anticorpi casirivimab e imdevimab, si legge nel comunicato, ha contribuito a ridurre “il ricovero o la morte del 70% nei pazienti non ospedalizzati colpiti da Covid-19 “. Inoltre, la fase 3 dello studio condotto su 4567 partecipati ha soddisfatto tutti gli obiettivi secondari, in particolar modo è stato riscontrata una contrazione della durata dei sintomi da 14 a 10 giorni. Lo sviluppo di terapie a base di anticorpi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) La casa farmaceutica svizzera Roche ha emesso oggi, 23 marzo 2021, un comunicato stampa in cui dichiara che gliclinici condotti sul cocktail dianti-sviluppato in collaborazione con la società biotecnologica statunitense Regeneron hanno dato risultati promettenti. La combinazione deglicasirivimab e imdevimab, si legge nel comunicato, ha contribuito a ridurre “il ricovero o la morte del 70% nei pazienti non ospedalizzati colpiti da-19 “. Inoltre, la fase 3 delloo condotto su 4567 partecipati ha soddisfatto tutti gli obiettivi secondari, in particolar modo è stato riscontrata una contrazione della durata dei sintomi da 14 a 10 giorni. Lo sviluppo di terapie a base di...

Advertising

repubblica : ?? Covid, nuove raccomandazioni delle autorita' sanitarie: distanza di due metri quando si mangia, anche vaccinati i… - NicolaPorro : #Distanziamento aumentato a 2 metri per le varianti. Ma su questa e su altre misure #anticovid (come i sottoscarpe… - emergency_ong : Come si misura la vulnerabilità? Come individuare i bisogni dei 'nuovi poveri' generati dal #Covid? Ne parleremo on… - diegomeloni : RT @cris_cersei: 'Nuove' linee guida del Ministero per le cure domiciliari Covid: prendere Tachipirina, mangiare molta frutta e verdura, be… - FOOT_FLIX : @AnfetaMilan In una stagione normale ti darei anche ragione, ma abbiamo visto come cambiano rapidamente le cose co… -