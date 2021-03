**Covid: Moratti, ‘in Lombardia subito dopo Pasqua completata vaccinazione over 80’** (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) – “dopo Pasqua, nei giorni immediatamente successivi alle festività, sarà completata la campagna vaccinale alla popolazione over 80”. A fare il punto in una nota è la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. “Le somministrazioni agli over 80 stanno proseguendo celermente, tanto che abbiamo utilizzato il 96% del vaccino Pfizer a nostra disposizione, ben oltre le scorte” aggiunge Moratti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) – “, nei giorni immediatamente successivi alle festività, saràla campagna vaccinale alla popolazione80”. A fare il punto in una nota è la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia. “Le somministrazioni agli80 stanno proseguendo celermente, tanto che abbiamo utilizzato il 96% del vaccino Pfizer a nostra disposizione, ben oltre le scorte” aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

