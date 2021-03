Covid | Moratti | ' in Lombardia subito dopo Pasqua completata vaccinazione over 80' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Secondo la vicepresidente, "laha toccato il 50% dei vaccinati80, al di sopra della media nazionale attestata al 44%. Ad oggi abbiamo effettuato circa 1,3 milioni di inoculazioni. Abbiamo vaccinato tutti gli operatori e gli ospiti delle residenze per anziani e tutti gli operatori sanitari e non degli ospedali mettendo in completa sicurezza le strutture. Sono stati inoltre vaccinati tutti i centri socio assistenziali, le forze dell'ordine e siamo praticamente a metà del personale scolastico". E ancora: "Nel complesso, abbiamo utilizzato ad oggi l'81% dei vaccini che ci sono stati consegnati, considerato che per tre giorni siamo stati fermi in attesa delle decisioni dell'Ema".