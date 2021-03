(Di martedì 23 marzo 2021) Sono 405 ida coronavirus nelle, 23, secondo i dati deldiffuso dalla regione. Il Servizio Sanità delleha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4522 tamponi: 2658 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1106 nello screening con percorso Antigenico) e 1864 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 405 (88 in provincia di Macerata, 112 in provincia di Ancona, 95 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 68 in provincia di Ascoli Piceno e 18 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (58 casi rilevati), contatti in setting domestico (115 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (121 casi rilevati), contatti in setting ...

Advertising

AnsaMarche : Covid: Marche, 405 casi nuove diagnosi e 129 'antigenici'. In calo contagiati ad Ancona (28%), 58 persone con sinto… - ReggioPress : Bollettino Covid, primi dati: 405 casi nelle Marche - lifestyleblogit : Covid Marche, oggi 405 contagi: bollettino 23 marzo - - Adnkronos : #Covid #Marche, oggi 405 contagi: bollettino 23 marzo - fisco24_info : Covid Marche, oggi 405 contagi: bollettino 23 marzo: I dati e la tabella della regione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marche

...chiamata a riprogrammare i fondi residui del POR per far fronte alle emergenze della pandemia... Non vorremmo essere costretti, come accaduto nelle, ad abbandonare i tavoli non utili perché ...... da Sicilia a Campania, da Puglia a Lazio, da Sardegna a Veneto Dati e contagioggi, 23 marzo,...Sono 405 i contagi da coronavirus nelleoggi, 23 marzo, secondo i dati del bollettino ...2' di lettura 23/03/2021 - Esattamente un anno fa, il 23 marzo 2020, San Severino Marche piangeva la prima vittima del Coronavirus. Si spegneva in ospedale, a soli 70 anni d’età, Giovanni Papavero, mu ...Esattamente un anno fa, il 23 marzo 2020, San Severino Marche piangeva la prima vittima del Coronavirus. Si spegneva in ospedale, a soli 70 anni d’età, Giovanni Papavero, muratore in pensione, ex ...