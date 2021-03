Covid | lockdown duro in Germania | Merkel vuole chiudere anche i supermercati 5 giorni

Advertising

Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - Agenzia_Ansa : A fronte di un aumento 'esponenziale' della contaminazione e a una nuova variante 'molto più letale' di Covid-19, A… - antoguerrera : Numero di ricoverati per Covid in Italia, Francia e Regno Unito. A proposito dell'utilità dei lockdown e di una e… - docdrugztore : @AM_Porta @quiviviamobene Non c’è nessun lockdown. E lei no, non sa leggere. - hondanomala : Vi piace #Risiko? Sappiate che al posto dei carrarmatini si potrebbero mettere le fiale di #vaccini anti #Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lockdown

Va ancora peggio per cinque comuni dell'Isola che, invece, finiscono in rosso: a Sarroch (Cagliari) e Sindia (Nuoro) - che erano già indurante la zona bianca - si aggiungono anche Golfo ......fra il governo tedesco e i Laender sul prolungamento delin Germania fino al 18 aprile. La Germania è entrata in una "nuova pandemia" a causa della diffusione delle varianti del- 19, ...German stocks fell on Tuesday as Chancellor Angela Merkel and regional leaders of 16 federal states agreed late Monday to impose a hard lockdown during Easter amid an exponential growth in the number ...This is not about EU v UK. This is a problem with AstraZeneca, claimed an EU diplomat this morning. He and I were discussing the latest thorny chapter in EU efforts to secure the Oxford-AstraZeneca ja ...