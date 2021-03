Covid, l’immunità dopo l’infezione dura almeno 8 mesi, con il vaccino di più. Parla l’esperto Sette (Di martedì 23 marzo 2021) Una buona notizia sulla durata dell’immunità dopo essere stati contagiati dal Coronavirus. A darla in un’intervista al Corriere è l’immunologo Alessandro Sette, negli Usa da vent’anni e direttore del dipartimento sui vaccini a San Diego, in California. «Al momento si sa che la risposta immunitaria naturale (anticorpi) dopo l’infezione, nel 90% dei casi, dura almeno otto mesi – puntualizza – Però c’è un dieci per cento di persone che non ce l’ha, quindi ha una possibilità di reinfettarsi e di trasmettere l’infezione, anche se si Parla di numeri ridotti». L’immunologo Alessandro Sette: «Non chiamiamole varianti» Meglio la risposta “naturale” all’infezione o meglio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) Una buona notizia sullata delessere stati contagiati dal Coronavirus. A darla in un’intervista al Corriere è l’immunologo Alessandro, negli Usa da vent’anni e direttore del dipartimento sui vaccini a San Diego, in California. «Al momento si sa che la risposta immunitaria naturale (anticorpi), nel 90% dei casi,otto– puntualizza – Però c’è un dieci per cento di persone che non ce l’ha, quindi ha una possibilità di reinfettarsi e di trasmettere, anche se sidi numeri ridotti». L’immunologo Alessandro: «Non chiamiamole varianti» Meglio la risposta “naturale” alo meglio ...

