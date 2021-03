COVID Lazio – Il bollettino di oggi 23 marzo: la curva torna ad alzarsi (Di martedì 23 marzo 2021) Lo insegna la boxe: non bisogna mai abbassare la guardia, il pugile avversario ne potrebbe trarre vantaggio e sferrare il colpo vincente. In questo caso il pugile che è di fronte a noi si chiama COVID-19 e aspetta solo un momento di calo di tensione per attaccare senza pietà. In questi giorni tutto il paese sta tenendo la guardia alta con le zone rosse e arancioni e i primi effetti si stanno iniziando a notare. Nel Lazio, in particolare, i numeri sono favorevoli e l’ipotesi di una modifica delle misure restrittive per la prossima settimana sta prendendo piede. Il bollettino emesso oggi dalla Regione però fa notare che non bisogna rilassarsi. Stando a quanto scritto: “Su circa 34.000 test effettuati, di cui oltre 20.000 antigenici, si registrano 1.491 casi positivi (+84 nelle ultime 24 ore), 26 i decessi (+7 ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 23 marzo 2021) Lo insegna la boxe: non bisogna mai abbassare la guardia, il pugile avversario ne potrebbe trarre vantaggio e sferrare il colpo vincente. In questo caso il pugile che è di fronte a noi si chiama-19 e aspetta solo un momento di calo di tensione per attaccare senza pietà. In questi giorni tutto il paese sta tenendo la guardia alta con le zone rosse e arancioni e i primi effetti si stanno iniziando a notare. Nel, in particolare, i numeri sono favorevoli e l’ipotesi di una modifica delle misure restrittive per la prossima settimana sta prendendo piede. Ilemessodalla Regione però fa notare che non bisogna rilassarsi. Stando a quanto scritto: “Su circa 34.000 test effettuati, di cui oltre 20.000 antigenici, si registrano 1.491 casi positivi (+84 nelle ultime 24 ore), 26 i decessi (+7 ...

