Covid Lazio, bollettino oggi 23 marzo 2021: 1.491 nuovi casi (700 a Roma) e 26 morti (Di martedì 23 marzo 2021) oggi su oltre 14 mila tamponi nel (+4.746) e oltre 20 mila antigenici per un totale di circa 34 mila test, si registrano 1.491 casi positivi (+84), 26 decessi (+7) e +1.141 i guariti. Aumentano i casi,... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021)su oltre 14 mila tamponi nel (+4.746) e oltre 20 mila antigenici per un totale di circa 34 mila test, si registrano 1.491positivi (+84), 26 decessi (+7) e +1.141 i guariti. Aumentano i,...

Advertising

fanpage : Vaccinazioni prenotabili e per fasce d'età. Mentre la Lombardia arranca, la strategia del Lazio si sta dimostrando… - nzingaretti : Da oggi nel Lazio il vaccino anti Covid si prenota anche sull’app #SaluteLazio. Innoviamo per sconfiggere il virus… - SkyTG24 : Covid Lazio, 1.407 casi: aumentano decessi e ricoveri. DIRETTA - DanielePaiella : RT @nzingaretti: Da oggi nel Lazio il vaccino anti Covid si prenota anche sull’app #SaluteLazio. Innoviamo per sconfiggere il virus e per m… - enricolanza : RT @nzingaretti: Da oggi nel Lazio il vaccino anti Covid si prenota anche sull’app #SaluteLazio. Innoviamo per sconfiggere il virus e per m… -