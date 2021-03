Covid Italia oggi | regioni | dati | contagi e bollettino 23 marzo

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 23 marzo 2021), 23, insecondo ildelle. La tabella, regione per regione, con le ultime notizie e i numeri sul coronavirus. Le news in diretta con, ricoveri e morti dalla Lombardia alla Toscana, dalla Sicilia alla Campania, dalla Puglia al Lazio, dalla Sardegna al Veneto. Iregione per regione: Sono 1.062 ida coronavirus registrati in Toscana, 23, secondo ildella regione anticipata dal governatore Eugenio Giani su Facebook. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.062 su 22.677 test di cui 12.251 tamponi molecolari e 10.426 test rapidi. Il tasso dei nuovi ...