Covid Italia, oggi 18.765 contagi e 551 morti: bollettino 23 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) Sono 18.765 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 23 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. La tabella pubblicata dal ministero della Salute riporta 551 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, i decessi sono 105.879. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 335.189 tamponi, il tasso di positività è al 5,59%. EMILIA ROMAGNA – Sono 1.578 i contagi di oggi secondo il bollettino. Da ieri si registrano altri 57 morti. “La curva dei contagi si sta stabilizzando”, dice l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, nel corso di una videoconferenza sulla situazione dell’emergenza sanitaria in regione. Complessivamente, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) Sono 18.765 ida coronavirus in, 23, secondo i dati deldella Protezione Civile. La tabella pubblicata dal ministero della Salute riporta 551. In totale, dall’inizio dell’epidemia di-19, i decessi sono 105.879. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 335.189 tamponi, il tasso di positività è al 5,59%. EMILIA ROMAGNA – Sono 1.578 idisecondo il. Da ieri si registrano altri 57. “La curva deisi sta stabilizzando”, dice l’assessore alle Politiche per la Salute, Raffaele Donini, nel corso di una videoconferenza sulla situazione dell’emergenza sanitaria in regione. Complessivamente, ...

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - LegaSalvini : ?? IL TEMPO: 'COVID, L'ITALIA HA NASCOSTO TUTTO. DER SPIEGEL ALL'ATTACCO: CONTE RISCHIA IL PROCESSO DEL SECOLO' - Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - EdoMars_ : Il problema covid è sempre stato la pressione sugli ospedali L'89% delle persone ricoverate causa covid è di età… - EffeF61 : RT @RobyGiotto: Dati OMS ufficiali, morti per 1 milione di persone #Covid 22 MARZO 2021: Thailandia 1 Cina 3 Nigeria 10 Corea del sud 33 A… -