Covid Italia, bollettino oggi 23 marzo 2021. Lombardia, Campania, Emilia - Romagna, Veneto: i dati delle Regioni (Di martedì 23 marzo 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 23 marzo 2021. I dati delle Regioni Veneto Sono 1.966 i positivi al Covid in più nelle ultime 24, ore mentre i decessi sono 52. Il dato emerge dal bollettino ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021), ildi23. ISono 1.966 i positivi alin più nelle ultime 24, ore mentre i decessi sono 52. Il dato emerge dal...

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - LegaSalvini : ?? IL TEMPO: 'COVID, L'ITALIA HA NASCOSTO TUTTO. DER SPIEGEL ALL'ATTACCO: CONTE RISCHIA IL PROCESSO DEL SECOLO' - Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - CasaliGiul : RT @Guido34735937: @meb Non è un video di qualche mese fa, ma di un anno e un mese fa, quando il covid ancora non era diffuso nel Paese. Ce… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Sono 18.765 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… -