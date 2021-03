Covid Italia, bollettino oggi 23 marzo 2021: 18.765 nuovi casi, crescono i morti (551). In calo il tasso di positività (5,6%) (Di martedì 23 marzo 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 23 marzo 2021. Si registrano oggi 18.765 nuovi casi e 551 morti. Sono 335.189 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 23 marzo 2021), ildi23. Si registrano18.765e 551. Sono 335.189 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24...

Advertising

NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - LegaSalvini : ?? IL TEMPO: 'COVID, L'ITALIA HA NASCOSTO TUTTO. DER SPIEGEL ALL'ATTACCO: CONTE RISCHIA IL PROCESSO DEL SECOLO' - Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - evan7527 : RT @Beaoh11: La corsa dell'Italia contro l'epidemia Covid - iISud24 : Covid-19, 18.765 nuovi casi in #Italia. In rialzo il numero delle vittime: 551 #23marzo #COVID?19 #covid19… -