Covid: in provincia Milano 907 nuovi positivi, 374 in città

Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Tra le province della Lombardia Milano conta più casi di Covid, con 907 nuovi positivi al virus, di cui 374 in città. Numeri ancora alti anche a Brescia (510) e a Varese (512). A Bergamo ci sono 200 casi rilevati nelle ultime 24 ore, a Como 370, a Cremona 160, a Monza 263, a Pavia 203. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid provincia Covid, più tamponi e altri 55 contagiati SIENA - Nelle ultime 24 ore sono stati 55 (ieri 49) nuovi casi positivi registrati nella provincia di Siena, per i quali sono stati effettuati 1.149 (ieri 453) tamponi. Nel Senese le ...reparti Covid ...

Campagna di vaccinazione anti - Covid, i numeri della provincia di Lecce Quante persone sono state vaccinate in provincia di Lecce? Nell'ultimo aggiornamento della Asl si parla di 70.121 dosi ...

Covid, negli ultimi due giorni morti 31 bresciani: il più giovane aveva 48 anni BresciaToday Covid-19 inarrestabile 23 MARZO 2021 BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO delle ultime 24 ore. Da 13.800 casi di ieri, oggi, purtroppo, sono stati registrati 18.765 contagiati con 551 morti, quasi 200 pi?' di ieri. E' evidente che que ...

Coronavirus, Liguria: 360 nuovi positivi e 6 decessi LIGURIA – Sono 85.793 i casi positivi al Covid-19 in regione dall’inizio dell’emergenza ... Dei nuovi positivi 66 sono stati registrati in provincia di Imperia, 77 in provincia di Savona, 167 in ...

