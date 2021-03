Covid: in Italia 18.765 nuovi casi e tasso di positività giù al 5,6%, ma i morti sono 551 (Di martedì 23 marzo 2021) AGI - sono 18.765 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri (quando erano stati 13.846) ma con 335.189 tamponi, 166mila più di ieri. Tanto che il tasso di positività scende al 5,6% (ieri era all'8,2%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In forte aumento invece i decessi, 551 (ieri 386), mai così tanti dal 19 gennaio (quando furono 603). Le vittime totali dall'inizio dell'epidemia sono 105.879. Mentre salgono ancora, ma meno di ieri, i ricoveri: le terapie intensive sono 36 in più (ieri +62) con però ben 317 ingressi del giorno, e sono 3.546, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 379 unità (ieri +565), 28.428 in tutto. La Regione con ... Leggi su agi (Di martedì 23 marzo 2021) AGI -18.765 iinnelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri (quando erano stati 13.846) ma con 335.189 tamponi, 166mila più di ieri. Tanto che ildiscende al 5,6% (ieri era all'8,2%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In forte aumento invece i decessi, 551 (ieri 386), mai così tanti dal 19 gennaio (quando furono 603). Le vittime totali dall'inizio dell'epidemia105.879. Mentre salgono ancora, ma meno di ieri, i ricoveri: le terapie intensive36 in più (ieri +62) con però ben 317 ingressi del giorno, e3.546, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 379 unità (ieri +565), 28.428 in tutto. La Regione con ...

