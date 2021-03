Covid, in Francia da aprile vaccino ai docenti per la riapertura delle scuole (Di martedì 23 marzo 2021) Da aprile gli insegnanti francesi saranno vaccinati, per "mantenere aperte le scuole in sicurezza". Così su Twitter il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) Dagli insegnanti francesi saranno vaccinati, per "mantenere aperte lein sicurezza". Così su Twitter il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer. L'articolo .

Advertising

antoguerrera : Numero di ricoverati per Covid in Italia, Francia e Regno Unito. A proposito dell'utilità dei lockdown e di una e… - RaiNews : Nelle ultime 24 ore secondo la Johns Hopkins University la pandemia da Covid-19 ha provocato a livello planetario 5… - sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - orizzontescuola : Covid, in Francia da aprile vaccino ai docenti per la riapertura delle scuole - SoniaLaVera : RT @RadioSavana: Francia (Marsiglia), 7mila persone in festa con maschere di Carnevale nonostante restrizioni Covid. Meravigliosi! https://… -