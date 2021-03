Covid, in Emilia-Romagna nelle ultime 2 settimane 2.921 casi età scolastica (Di martedì 23 marzo 2021) Sono 2.921 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati tra i bambini, gli studenti e gli alunni in età scolastica in Emilia-Romagna dall'8 al 21 marzo scorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) Sono 2.921 i nuovidi positività al coronavirus registrati tra i bambini, gli studenti e gli alunni in etàindall'8 al 21 marzo scorso. L'articolo .

Advertising

MediasetTgcom24 : Bologna, 17enne positiva al Covid a spasso con un'amica: denunciata #covid - SLN_Magazine : Covid Emilia, Bonaccini: “Oggi 2.100 contagi e Rt scende” - infoitsalute : Covid in Emilia-Romagna: 2.448 nuovi casi, calano i ricoveri in terapia intensiva - infoitsalute : Ospedali affollati per la terza ondata di Covid: 'Emilia-Romagna in zona rossa anche dopo Pasqua' - infoitsalute : Covid, calano i contagi ma aumentano i decessi: 57 in Emilia Romagna -