Covid, in Campania quasi raggiunto il picco. Perrella, infettivologo del Cardarelli: Verso la fase calante (Di martedì 23 marzo 2021) “C’è un aumento di sintomatici e di pressione sugli ospedali, ma dai dati sappiamo anche che stiamo vivendo già una fase di stazionaria, tendente Verso una lieve diminuzione, se continuiamo così riusciamo a passare questo nuovo picco”. Così Alessandro Perrella, infettivologo dell’Ospedale Cardarelli di Napoli e membro dell’Unità di Crisi regionale per il Covid19 descrive all’Ansa i giorni di massima pressione della terza ondata del virus in Campania con i reparti quasi pieni del suo ospedale ma anche del Cotugno, dell’Ospedale del Mare, del San Giovanni Bosco e del Loreto Mare, tutti ospedali in prima linea sul virus. “In questi giorni – spiega Perrella – abbiamo richieste maggiori di soggetti per cure in ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) “C’è un aumento di sintomatici e di pressione sugli ospedali, ma dai dati sappiamo anche che stiamo vivendo già unadi stazionaria, tendenteuna lieve diminuzione, se continuiamo così riusciamo a passare questo nuovo”. Così Alessandrodell’Ospedaledi Napoli e membro dell’Unità di Crisi regionale per il19 descrive all’Ansa i giorni di massima pressione della terza ondata del virus incon i repartipieni del suo ospedale ma anche del Cotugno, dell’Ospedale del Mare, del San Giovanni Bosco e del Loreto Mare, tutti ospedali in prima linea sul virus. “In questi giorni – spiega– abbiamo richieste maggiori di soggetti per cure in ...

Advertising

antoguerrera : Caro governatore @VincenzoDeLuca, lei si è fatto vaccinare a dicembre scorso nonostante non fosse in prima linea de… - fanpage : Aveva appena 38 anni. Un'altra giovane vita stroncata dal Coronavirus - occhio_notizie : La ereplica della Regione Campania - annamaria_ff : RT @NapoliToday: #Cronaca Vaccini anti-Covid in Campania, l'Unità di Crisi: 'Tutto avviene nel pieno rispetto dei protocolli ufficiali' htt… - NapoliToday : #Cronaca Vaccini anti-Covid in Campania, l'Unità di Crisi: 'Tutto avviene nel pieno rispetto dei protocolli ufficia… -