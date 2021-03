Covid | il vaccino russo Sputnik tra i dubbi dell’Europa e la missione dell’Ema In Italia Spallanzani lo sperimenterà sulle varianti

(Di martedì 23 marzo 2021) Ilsta diventando un caso politico e diplomatico in Europa, ma verrà sperimentato inin attesa della valutazione dell‘Agenzia europea del farmaco che invierà gli ispettori in Russia il 10 aprile. Lo scontro tra il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry Breton e il presidente Vladimir Putin, che si vaccinerà oggi con uno dei tre composti sviluppati in Russia, ieri sembrava aver innescato una reazione a catena dagli effetti indecifrabili. Ma l’iter di valutazione europeo proseguirà e il composto verrà testato intredel coronavirus più temibili in questo momento: inglese, brasiliana e sudafricana. L’Ema: “Servono dati, ispezioneremo siti di produzione” – L’Ema, che sta sottoponendo i dati del composto a doppio ...

Agenzia_Ansa : Niente stipendio senza il vaccino anti-Covid. Questa la decisione di un giudice di Belluno. Dieci operatori di una… - lucianonobili : Andrea #Scanzi. Un anno fa negazionista del Covid, un anno dopo furbetto del #vaccino, che salta la fila. Mille scu… - SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - Carlag67 : RT @RegLiguria: ? A partire da oggi le persone fra 75 e 79 anni possono prenotare il vaccino anti-Covid ?? Online - LalliVincenzo : RT @CoratoLiveIt: Corato ?Parte domani da Bisceglie la sperimentazione di Reithera, il vaccino anti covid italiano -

L'Unione europea e' una delle aree piu' aperte per il commercio di vaccini anti- 19 tuttavia 'vediamo molte restrizioni per i vaccini che arrivano verso l'Ue. Vogliamo ...meno dosi del..."Per uno scambio di matriale biologico e di ricercatori". L'Istituto Spallanzani di Roma firmerà un protocollo d'intesa con il Centro russo Gamaleya, produttore delanti -Sputnik V, "per uno scambio di matriale biologico e di ricercatori". Lo ha reso noto il Direttore Scientifico dell'Istituto, Dott. Francesco Vaia, durante la tavola rotonda fra ...In alcuni casi si sono mossi i singoli istituti oncologici che hanno iniziato a vaccinare i loro malati in trattamento. In altre regioni ancora non se ne parla affatto ...Milano, 23 mar. (LaPresse) - Dosi di vaccino anti Covid ai dipendenti comunali pur di non buttarle. Lo spiega a LaPresse Fausto Ghisolfi, sindaco di Sospiro, ...