Covid, il punto: la Campania è al picco della terza ondata (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSono i giorni di massima pressione della terza ondata del Covid in Campania: aumento dei casi sintomatici, aumento della pressione sugli ospedali, aumento del numero dei decessi. La curva dei contagi nelle ultime 24 ore è leggermente scesa ma gli effetti sono ancora tanti e pesanti anche se, per i medici, si sta procedendo verso il passaggio del picco. “C’è un aumento di sintomatici e di pressione sugli ospedali, ma dai dati sappiamo anche che stiamo vivendo già una fase di stazionaria, tendente verso una lieve diminuzione, se continuiamo così riusciamo a passare questo nuovo picco”, spiega Alessandro Perrella, infettivologo dell’Ospedale Cardarelli di Napoli e membro dell’Unità di Crisi regionale. Al Cardarelli i reparti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 4 minutiSono i giorni di massima pressionedelin: aumento dei casi sintomatici, aumentopressione sugli ospedali, aumento del numero dei decessi. La curva dei contagi nelle ultime 24 ore è leggermente scesa ma gli effetti sono ancora tanti e pesanti anche se, per i medici, si sta procedendo verso il passaggio del. “C’è un aumento di sintomatici e di pressione sugli ospedali, ma dai dati sappiamo anche che stiamo vivendo già una fase di stazionaria, tendente verso una lieve diminuzione, se continuiamo così riusciamo a passare questo nuovo”, spiega Alessandro Perrella, infettivologo dell’Ospedale Cardarelli di Napoli e membro dell’Unità di Crisi regionale. Al Cardarelli i reparti ...

