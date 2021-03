COVID | il bollettino dell’Asl di Avellino

Advertising

SkyTG24 : Verrà distribuito oggi il lotto più importante giunto all'Italia finora: un milione di dosi di #vaccino anti-Covid… - SkyTG24 : Covid Lazio, 1.407 casi: aumentano decessi e ricoveri. DIRETTA - borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - salernotoday : Covid-19: 1.862 nuovi positivi e altri 2.994 guariti, superati i 5mila decessi in Campania - Dixy62553861 : RT @TgrRaiPuglia: 1.664 casi positivi su 13.390 test per l'infezione da Covid-19. Decessi 46 - TGR Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : COVID bollettino

...della Regione e la tabella Sono 1.664 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia secondo ildi oggi, 23 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 46 morti. I pazienti ricoverati per...Lo Stato di San Paolo, il più popoloso del Brasile, ha registrato 1.021 morti per- 19 nelle ultime 24 ore, secondo unepidemiologico diffuso dal governatore locale, Joao Doria. Si tratta del numero giornaliero più alto registrato a San Paolo dall'inizio della ...Catanzaro - Anche oggi la Regione ha reso noto il quotidiano bollettino ufficiale. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 606.325 soggetti per ...Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria di oggi 23 marzo Oggi in Calabria ci sono stati 2 morti, 113 guariti e 317 nuovi casi positivi al Coronavirus su 2.925 persone sottoposte a tampone. N ...