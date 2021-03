Covid | i morti salgono a 551 Rincorsa sui vaccini | il milione di dosi Pfizer arrivato alle 214 strutture

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 marzo 2021) Un numero spaventoso di vittime delsi è registrato nelle ultime 24 ore: isono stati 551. Ieri erano stati 386. Si tratta di un dato altissimo, che gela anche gli entusiasmi per il sensibile crollo del tasso di positività, passato dall’8,1% di ieri al 5,59% di oggi. I nuovi casi sono stati 18.765 a fronte dei 13.846 di ieri, ma anche di un numero di tamponi assai più alto: 335.189 contro 169.169. Prosegue intanto la campagna vaccinale, con oltre 8 milioni disomministrate ad oggi e la consegna del nuovodi214destinatarie. Più ricoverati nelle terapie intensive e nei reparti Cresce anche il numero dei ricoverati, tanto in terapia intensiva quanto nei reparti. In rianimazione ci sono attualmente ...