**Covid: governo pensa a misure post Pasqua, ipotesi mini-proroga ma spiraglio per scuole** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Tra i dossier caldi sul tavolo di Mario Draghi si fa largo quello delle prossime misure anti-Covid da assumere: il decreto in vigore scadrà subito dopo le vacanze Pasquali, il 6 aprile. La settimana prossima si terrà una cabina di regia con le forze di maggioranza per stringere, decidere il da farsi, visto che il premier vuole che gli italiani non vengano colti impreparati, che dunque vadano avvisati per tempo debito. Oggi intanto il presidente del Consiglio ha visto a Palazzo Chigi i vertici del Cts -Silvio Brusaferro e Franco Locatelli- e il ministro della Salute Roberto Speranza, sul tavolo anche il capitolo, sentitissimo, della scuola. Un incontro preliminare, con un occhio attento ai contagi e alla curva epidemiologica, con il bollettino che oggi ha segnato 551 morti e un tasso di positività del ...

