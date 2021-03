**Covid: governo pensa a misure post Pasqua, ipotesi mini-proroga ma spiraglio per scuole** (2) (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - "Pensiamo che dopo la Pasqua la situazione migliorerà gradualmente - l'auspicio del titolare di via XX Settembre - e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno: questo grazie alla disponibilità dei vaccini e all'aiuto che arriva dalla stagione più calda". A indicare la rotta delle prossime decisione da assumere saranno i dati: "Bisogna attendere che le misure in atto facciano sentire i loro effetti e cristallizzarli, magari spostando più avanti il loro termine", chiarisce una fonte di governo, confermando l'idea della mini-proroga, che raccoglierebbe diversi proseliti nel governo. E, parallelamente, accelerare il più possibile la campagna vaccinale, con il commissario Francesco Figliuolo pronto a entrare in azione ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - "Pensiamo che dopo lala situazione migliorerà gradualmente - l'auspicio del titolare di via XX Settembre - e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno: questo grazie alla disponibilità dei vaccini e all'aiuto che arriva dalla stagione più calda". A indicare la rotta delle prossime decisione da assumere saranno i dati: "Bisogna attendere che lein atto facciano sentire i loro effetti e cristallizzarli, magari sando più avanti il loro termine", chiarisce una fonte di, confermando l'idea della, che raccoglierebbe diversi proseliti nel. E, parallelamente, accelerare il più possibile la campagna vaccinale, con il commissario Francesco Figliuolo pronto a entrare in azione ...

Advertising

RobertoBurioni : Non commento mai le sentenze dei tribunali (non ne ho le competenze) ma leggendo questa notizia sono molto felice.… - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID / LE IPOTESI DEL GOVERNO Verso proroga misure fino all’11, ma non per le scuole [Leggi] - repubblica : ?? Governo, il ministro Franco: 'A fine anno stop alle misure a sostegno dell'economia. Dopo Pasqua allentamento str… - maximo78342321 : RT @GiorgiaMeloni: Nuovo sbarco di immigrati clandestini in Italia, con 5 positivi al Covid. Mentre il governo continua a chiudere attività… - pepsfanelli : Bene concentrarsi sul #Sud, ma il #Governo deve guardare #Taranto. Il #Covid, la vicenda #ExIlva, il nuovo cambio d… -