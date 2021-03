Covid | Germania in lockdown fino al 18 aprile Merkel | “Situazione molto seria”

Advertising

Agenzia_Italia : La Germania verso un lockdown radicale, chiusi anche i supermercati per 5 giorni - Agenzia_Ansa : #Covid, Merkel: #Germania in una nuova pandemia a causa delle varianti - Adnkronos : #Covid #Germania, accordo Merkel-laender: #lockdown fino al 18 aprile - fab83365605 : RT @tempoweb: L'Italia ha nascosto tutto. Der Spiegel: Conte rischia il processo del secolo #covid #conte #speranza #governo #germania #22m… - Coconuttss66 : RT @Storace: Durissime accuse dalla #Germania a #Conte e #Speranza sul #Covid. Scrive #DerSpiegel: “Colpa vostra i morti della #pandemia”… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania

Accordo tra Angela Merkel e i governatori dei laender sull'estensione del lockdown fino al 18 aprile. Al termine di una riunione notturna è stato deciso che tutti i negozi saranno chiusi dall'1 al 5 ...Cosa prevede il lockdown di Pasqua invedi anche, variante nigeriana in Sicilia: la situazione nelle regioni Laha registrato 13.733 nuovi contagi e 99 morti lunedì, 16mila ...La Germania è ancora in piena pandemia Covid. Tanto che Angela Merkel avrebbe raggiunto un accordo a 4 per un lockdown ancora più duro, con la chiusura totale dei negozi, compresi ...Tokyo, 23 mar 07:09 - (Agenzia Nova) - Il Giappone sta portando avanti la campagna nazionale di vaccinazione contro il coronavirus ad un ritmo assai ... (2,69), e di Paesi europei come Francia, ...