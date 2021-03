Covid Germania, accordo Merkel-laender: lockdown fino al 18 aprile (Di martedì 23 marzo 2021) accordo tra Angela Merkel e i governatori dei laender sull’estensione del lockdown fino al 18 aprile. Al termine di una riunione notturna è stato deciso che tutti i negozi saranno chiusi dall’1 al 5 aprile, in coincidenza con le festività pasquali, e in quei giorni la popolazione sarà invitata a restare il più possibile a casa. “Non siamo ancora stati in grado di sconfiggere il virus, non dobbiamo mollare”, ha detto Merkel al termine della riunione, ammettendo che la situazione è “molto seria”, con il numero di contagi da coronavirus che continua ad aumentare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021)tra Angelae i governatori deisull’estensione delal 18. Al termine di una riunione notturna è stato deciso che tutti i negozi saranno chiusi dall’1 al 5, in coincidenza con le festività pasquali, e in quei giorni la popolazione sarà invitata a restare il più possibile a casa. “Non siamo ancora stati in grado di sconfiggere il virus, non dobbiamo mollare”, ha dettoal termine della riunione, ammettendo che la situazione è “molto seria”, con il numero di contagi da coronavirus che continua ad aumentare. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

