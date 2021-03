Covid: Gelmini, 'Lombardia prima regione per somministrazioni' (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "La Lombardia ha utilizzato a ieri quasi l'80 per cento delle dosi che le sono arrivate. È vero che negli ultimi giorni ci sono stati problemi con il sistema delle prenotazioni, ma il presidente Fontana è intervenuto con tempestività e decisione. Ma nel frattempo la Lombardia è la prima regione per somministrazioni: 1,2 milioni di lombardi hanno ricevuto almeno una dose su 7,8 milioni di vaccini inoculati in Italia. Stiamo parlando della regione più grande e popolosa. Il nemico è il virus e non serve dare pagelle ai territori. Ci battiamo perché tutta l'Italia vinca questa sfida". Lo afferma Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie in un'intervista a 'La Stampa'. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Laha utilizzato a ieri quasi l'80 per cento delle dosi che le sono arrivate. È vero che negli ultimi giorni ci sono stati problemi con il sistema delle prenotazioni, ma il presidente Fontana è intervenuto con tempestività e decisione. Ma nel frattempo laè laper: 1,2 milioni di lombardi hanno ricevuto almeno una dose su 7,8 milioni di vaccini inoculati in Italia. Stiamo parlando dellapiù grande e popolosa. Il nemico è il virus e non serve dare pagelle ai territori. Ci battiamo perché tutta l'Italia vinca questa sfida". Lo afferma Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le autonomie in un'intervista a 'La Stampa'.

Advertising

TgLa7 : #Covid: Gelmini, urgente lo scudo penale per chi vaccina. Medici e altre categorie impegnate non devono rischiare processi - TV7Benevento : Covid: Gelmini, 'patto di salvezza nazionale insieme a Regioni'... - EvolaBenedetta : Vaccino, Mario Draghi spinge per la collaborazione tra Regioni. E intanto Pfizer manda 1 milione di dosi - Il Tempo… - _BlancaMiller_ : RT @tempoweb: #Vaccino, #Draghi spinge per la collaborazione tra Regioni. E intanto #Pfizer manda 1 milione di dosi #covid #iltempoquotidia… - tempoweb : #Vaccino, #Draghi spinge per la collaborazione tra Regioni. E intanto #Pfizer manda 1 milione di dosi #covid… -