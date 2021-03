Covid: Gelmini a Palazzo Chigi (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – La ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, è arrivata da pochi minuti a Palazzo Chigi, dove meno di un’ora fa si è conclusa la riunione tra il premier Mario Draghi, il ministro alla Salute Roberto Speranza e i vertici del Cts. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – La ministra agli Affari regionali, Maria Stella, è arrivata da pochi minuti a, dove meno di un’ora fa si è conclusa la riunione tra il premier Mario Draghi, il ministro alla Salute Roberto Speranza e i vertici del Cts. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gelmini "Non siamo untori, siamo lavoratori" Protesta degli ambulanti in Regione ( ... che nonostante la pandemia da Covid sono sempre rimasti aperti. Il presidente Acquaroli con i ...giorni come punto di riferimento principale la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, ho ...

Draghi non ci casca! Ecco chi (non) c'era alla kermesse di Huawei Gelmini è anche esponente di spicco di Forza Italia, formazione che soltanto il mese scorso " come ... Covid - 19 " a cui è risultato positivo alcuni giorni fa " permettendo. Burani ha fine elogiato "i ...

Covid: Gelmini, 'patto di salvezza nazionale insieme a Regioni' Il Messaggero Covid: Gelmini a Palazzo Chigi Roma, 23 mar. (Adnkronos) - La ministra agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, è arrivata da pochi minuti a Palazzo Chigi, dove meno di un'ora fa si è conclusa la riunione tra il premier Mario D ...

La comunicazione pubblica e politica del Governo Draghi Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, che hanno illustrato le nuove misure del Dpcm sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 e con la partecipazione del Presidente dell’ISS, Silvio Brusaferro, e il ...

