Covid, focolaio nella Casa Famiglia di San Gregorio, struttura messa in quarantena (Di martedì 23 marzo 2021) L'Aquila - Verificato l’andamento epidemiologico nella città dell’Aquila, tenuto conto di un potenziale focolaio e su richiesta del Dipartimento di prevenzione della Asl il sindaco, ha emesso un’ordinanza con cui si dispone la chiusura sino al prossimo 6 aprile della scuola dell’infanzia situata all’interno dell’Istituto suore Zelatrici Sacro Cuore Ferrari di San Gregorio. Contestualmente, il Dipartimento di prevenzione della Asl ha annunciato che le operatrici e gli ospiti dell'annesso istituto per minori saranno posti in regime di quarantena. È quanto emerso dalla riunione dell'unità di crisi comunale che si è riunita questo pomeriggio d'urgenza a seguito della comunicazione dei dati dei nuovi positivi che riguardano il capoluogo, all'incontro hanno preso parte lo stesso sindaco, l'assessore alla Protezione civile ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 23 marzo 2021) L'Aquila - Verificato l’andamento epidemiologicocittà dell’Aquila, tenuto conto di un potenzialee su richiesta del Dipartimento di prevenzione della Asl il sindaco, ha emesso un’ordinanza con cui si dispone la chiusura sino al prossimo 6 aprile della scuola dell’infanzia situata all’interno dell’Istituto suore Zelatrici Sacro Cuore Ferrari di San. Contestualmente, il Dipartimento di prevenzione della Asl ha annunciato che le operatrici e gli ospiti dell'annesso istituto per minori saranno posti in regime di. È quanto emerso dalla riunione dell'unità di crisi comunale che si è riunita questo pomeriggio d'urgenza a seguito della comunicazione dei dati dei nuovi positivi che riguardano il capoluogo, all'incontro hanno preso parte lo stesso sindaco, l'assessore alla Protezione civile ...

