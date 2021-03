Covid, dentro la terapia intensiva del San Filippo Neri di Roma: “Aumentano casi critici e si riduce età media, speriamo che accessi calino” (Di martedì 23 marzo 2021) Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, in Italia, è in costante crescita. Il saldo, rispetto a domenica scorsa, ha fatto registrare un +62, mentre il dato di lunedì 22 marzo parla di 227 nuovi ingressi totali. Anche al San Filippo Neri, a Roma, i casi critici sono in aumento. A confermarlo è il primario del reparto di terapia intensiva, il dottor Mario Bosco: “Notiamo anche una riduzione dell’età media, probabilmente frutto delle varianti del virus. Abbiamo ancora posti letto disponibili, speriamo solo che gli accessi in ospedale calino”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Il numero dei pazienti ricoverati in, in Italia, è in costante crescita. Il saldo, rispetto a domenica scorsa, ha fatto registrare un +62, mentre il dato di lunedì 22 marzo parla di 227 nuovi ingressi totali. Anche al San, a, isono in aumento. A confermarlo è il primario del reparto di, il dottor Mario Bosco: “Notiamo anche una riduzione dell’età, probabilmente frutto delle varianti del virus. Abbiamo ancora posti letto disponibili,solo che gliin ospedale”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

