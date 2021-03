Covid, crisi senza fine: Salerno chiude bottega (FOTO) (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Impressionante. La fila di negozi in vendita, attività proposte in fitto o dismesse non trova soluzione di continuità. In un paio di chilometri, in pieno centro, Salerno assiste – impotente – alla silenziosa dissoluzione del proprio tessuto commerciale. Impressionante. Si contano a decine e decine i negozi chiusi che non riapriranno nelle vie Nizza, Cacciatore, Diaz, Volpe, Mercanti, Da Procida, Masuccio Salernitano, Portanova e nelle strade e piazze limitrofe. Alimentari a parte, l’impressione è che anche chi resiste lo fa senza logica imprenditoriale. Nella migliore delle ipotesi il negozio è di proprietà e si riesce, forse, ad ammortizzare i costi. Dal punto di vista commerciale, Salerno vive la fase peggiore della sua storia. Ogni cartello di vendita cela un investimento ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Impressionante. La fila di negozi in vendita, attività proposte in fitto o dismesse non trova soluzione di continuità. In un paio di chilometri, in pieno centro,assiste – impotente – alla silenziosa dissoluzione del proprio tessuto commerciale. Impressionante. Si contano a decine e decine i negozi chiusi che non riapriranno nelle vie Nizza, Cacciatore, Diaz, Volpe, Mercanti, Da Procida, Masuccio Salernitano, Portanova e nelle strade e piazze limitrofe. Alimentari a parte, l’impressione è che anche chi resiste lo falogica imprenditoriale. Nella migliore delle ipotesi il negozio è di proprietà e si riesce, forse, ad ammortizzare i costi. Dal punto di vista commerciale,vive la fase peggiore della sua storia. Ogni cartello di vendita cela un investimento ...

