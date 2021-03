Covid | Crisanti su Moderna e Pfizer | «Vaccini per ricchi»

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 23 marzo 2021) Il professor Andrea, intervenendo ai microfoni della trasmissione di La 7 Tagadà, ha specificato il suo punto di vista su diversi tipi dicontro il. Tra questi c'è anche lo Sputnik. Il preparato russo è da tempo al centro dell'attenzione mediatica, rispetto alla possibilità che possa essere approvato dall'Ema e diventare un'opzione aggiuntiva. Il microbiologo dell'Università di Padova ha sottolineato come si tratti di un vaccino «molto simile come concezione e come disegno ad AstraZeneca e Johnson&Johnson». Vaccino Sputnik,spiega la situazione L'idea degli scienziati, abbastanza condivisa, è che piùci sono a disposizione, meglio è. C'è, però, un passaggio chiaro che questi devono avere: ottenere il via libera degli regolatori come l'Ema che verifichino ...